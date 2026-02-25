Mersin Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026, Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık, yaklaşık 10 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar güneyden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, öğle %65, akşam %71 ve gece %77 civarında ölçülecek. Basınç sabah 1009 hPa, öğle 1009 hPa, akşam 1011 hPa ve gece ise 1011 hPa olarak kaydedilecek.

Perşembe günü, 26 Şubat 2026, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece arasında olacak. Cuma günü, 27 Şubat 2026, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine 12-13 derece arasında kalacak. Cumartesi günü, 28 Şubat 2026, hava güneşli olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bol su içmeye özen gösterin. Rüzgar deniz kenarında etkili olacak. Hava daha serin hissedilebilir. Denize giderken bir ceket almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.