HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü değişken seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 30-32 derece arasında ölçülürken, gece sıcaklıkları 22-24 derece olacak. Hissedilen sıcaklık, yüksek nem oranı nedeniyle daha da artabilir. Sağanak yağışların görüleceği bu günlerde, açık renkli giysiler tercih edilmeli, bol su tüketilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da önemli olacak.

Mersin Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 30-32 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-24 derece arasında hissedilecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Rüzgarın güneydoğudan saatte 20 km civarında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak seyredecek. 26 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 30-32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 22-24 derece civarında kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 31-33 derece olarak tahmin ediliyor. Gece ise 23-25 derece arasında hissedilecek. 28 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıkları 32-34 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24-26 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek de önemlidir. Serin ortamlarda kalmak en iyisidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağımTrump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım
Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısıKayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.