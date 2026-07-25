Mersin Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 30-32 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-24 derece arasında hissedilecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Rüzgarın güneydoğudan saatte 20 km civarında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak seyredecek. 26 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 30-32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 22-24 derece civarında kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 31-33 derece olarak tahmin ediliyor. Gece ise 23-25 derece arasında hissedilecek. 28 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıkları 32-34 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24-26 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek de önemlidir. Serin ortamlarda kalmak en iyisidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.