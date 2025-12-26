Mersin Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

26 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hava koşulları ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece seviyesine düşecek. Rüzgarın hızı sabah 6 km/saat. Gündüz saatlerinde bu hız 10 km/saat olacak. Akşam saatlerinde tekrar 6 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise rüzgarın hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %65 civarında kalacak. Bu hava koşulları Mersin için tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Mersin'deki hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için genelde uygun. Ancak hava sıcaklıklarının gün içinde değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Üzerinizi gerektiğinde çıkarıp giyebilirsiniz. Rüzgarın hızının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarlı saatlerde daha korunaklı alanlarda bulunmak iyi bir tercih. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek de konforu artırır.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de benzer hava koşulları bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 14 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 12 derece seviyelerine düşecek. Bu durum, Mersin'de kış mevsiminin tipik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor.

