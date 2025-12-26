HABER

Mersin Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece iken, akşam saatlerinde 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Gündüz ve akşam rüzgar hızı değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak ve rüzgarlı saatlerde korunaklı giysiler tercih etmek, dışarıda geçirilen zamanı daha konforlu hale getirebilir.

Ufuk Dağ

26 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hava koşulları ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece seviyesine düşecek. Rüzgarın hızı sabah 6 km/saat. Gündüz saatlerinde bu hız 10 km/saat olacak. Akşam saatlerinde tekrar 6 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise rüzgarın hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %65 civarında kalacak. Bu hava koşulları Mersin için tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Mersin'deki hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için genelde uygun. Ancak hava sıcaklıklarının gün içinde değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Üzerinizi gerektiğinde çıkarıp giyebilirsiniz. Rüzgarın hızının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarlı saatlerde daha korunaklı alanlarda bulunmak iyi bir tercih. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek de konforu artırır.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de benzer hava koşulları bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 14 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 12 derece seviyelerine düşecek. Bu durum, Mersin'de kış mevsiminin tipik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde dışarıda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek, konforunuzu artırır.

Mersin'de 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.

