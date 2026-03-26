Mersin Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 26 Mart 2026 Perşembe. Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece civarında. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 10 - 12 km/saat. Nem oranı ise %60 - %70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günler de değişken bir hava durumu sunacak. Cuma günü 27 Mart 2026. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18 - 20 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü 28 Mart 2026’da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 17 - 19 derece arasında olacak. Pazar günü 29 Mart 2026'da yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 14 - 16 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nemli havalarda cilt bakımınıza özen göstermelisiniz. Hava koşullarına göre planlar yaparak günün tadını çıkarabilirsiniz.