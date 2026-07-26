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Mersin Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 26 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında seyredecekken, gece ise 24 dereceye düşecek. Nem oranı %66 seviyelerinde bulunacak. Açık alanlarda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek, sıcaklık 31 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Susuz kalmamak için bol su tüketmek önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin'de 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %66 seviyelerinde. Rüzgar hızı 4,5 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor.

Bugünkü hava durumu, Mersin'de sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Açık alanlarda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanması öneriliyor. Koruyucu kıyafetler giymek de önemlidir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önlemek için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 33 derece civarında seyredecek. Her iki gün için yağış beklenmiyor. Nem oranı %60 civarında olacak.

Bu sıcak günlerde açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda bulunmak daha iyi bir tercih olabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde, güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Bol su tüketerek vücudun susuz kalmasını önlemek gereklidir.

Mersin'de 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Susuz kalmamak için de dikkatli olunmalıdır.

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hava durumu Mersin
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