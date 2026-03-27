Mersin Hava Durumu! 27 Mart Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19 derece civarında hissedilecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 10 - 12 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 aralığında olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında ölçülecek.

Sonraki günlerde hava durumu değişecek. 28 Mart Cumartesi günü çok bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 15 - 18 derece arasında ilerleyecek. 29 Mart Pazar günü yağmur geçişleri görülecek. Bu günde sıcaklık 15 - 18 derece arasında olacak. 30 Mart Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. O gün sıcaklık 16 - 19 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle hafta sonu ve Pazartesi yağışlı hava gözüküyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanması bekleniyor. Açık alanlarda dikkatli olmakta yarar var.

