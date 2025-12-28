HABER

Mersin Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Aralık 2025 Pazar günü hava serin ve hafif yağışlı geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu hava koşulları dışarıda olanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör. Yanınıza şemsiye almanız ve kalın giysiler tercih etmeniz öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer yağışlı koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. Hava durumu takibi yapmanız önemlidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Mersin'de hava durumu serin ve hafif yağışlı. Dayanışan bu koşullar yılın bu dönemine özgü. Gün boyunca hava sıcaklığı 7 ile 11 derece arasında değişecek. Bu durum, Mersin'in tipik bir kış gününü işaret ediyor.

Mersin'de bugünkü hava nasıl? Hava genel olarak parçalı bulutlu. Hafif yağışlı koşullar etkili olacak. Dışarı çıkarken, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Serin hava koşullarına karşı kalın giysiler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 29 Aralık Pazartesi günü, sıcaklığın 7 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağışlı koşulların devam etmesi muhtemel. 30 Aralık Salı günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında seyredecek. O gün yağışsız ve daha güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde Mersin'de hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmelisiniz. Hazırlığınızı buna göre yapmanız önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun giysiler ve şemsiye bulundurmak gerekmektedir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Mersin
