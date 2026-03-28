Mersin Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 ila %75 arasında değişecek. Bu koşullar Mersin'de ılıman bir hava sunuyor.

29 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Pazar günü, yani 29 Mart, yağışlı bir hava söz konusu. Sıcaklıklar 16 ile 17 derece civarında olacak. Pazartesi ve Salı günlerinde, yani 30 ve 31 Mart, puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu günlerde sıcaklık yine 16 ile 17 derece arasında kalacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket ya da hırka giymek size yardımcı olabilir. Serin havadan korunmak için bu önlemler önemlidir. Mersin'de genel olarak açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları bulunmaktadır.