Bolu’da metrekareye 23,9 milimetre yağış düştü

Bolu’da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, birçok iş yerini de su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar, iş yerlerinde biriken suyu tahliye etmek için çalışma yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, kentte en fazla yağış Bolu Dağı’nda ölçüldü. Bolu Dağı’na metrekareye 25,4 milimetre yağış düşerken, Bolu merkezde 23,9 milimetre, merkeze bağlı Baltalı köyünde 20,1 milimetre yağış kaydedildi. Yeniçağa’da 12,5 milimetre, Çele Orman Sahası bölgesinde ise 10,9 milimetre yağış ölçüldü.



