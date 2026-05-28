HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 - 27 derece arasında tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu stabil hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak. Su geçirmez eşyalar ve hafif kıyafetler hazırlamak, konforunuzu artıracaktır.

Mersin Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 25 - 27 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını daha fazla etkileyebilir.

Mersin'de bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Sağanakların ani başlaması riski artırabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme artabilir. Bu, vücut ısısının hızla yükselmesine neden olabilir. Bu durumu dengelemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 29 Mayıs Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 24 - 26 derece arasında seyredecek. 30 Mayıs Cumartesi günü koşullar benzer şekilde devam edecek. Hava güneşli, sıcaklık ise 24 - 25 derece civarında olacak. 31 Mayıs Pazar günü hava biraz daha ısınacak. 25 - 27 dereceye ulaşacak ve güneşli bir gün bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının stabil olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması önemlidir. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Gün içinde su tüketiminizi artırmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.

Mersin'de 28 Mayıs Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil bir hal alacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik'te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştıPasifik'te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı
Kolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 50 kişi hayatını kaybettiKolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 50 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.