Mersin Hava Durumu! 28 Nisan Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Nisan 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu ılımandır. Hava sıcaklıkları 13 ile 22 derece arasında değişiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli bir görünüm sergileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık düşecek ve 13 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Hava o saatlerde daha serin olacak.

Mersin'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam saatlerinde hava serinleyeceği için ceket alınması önerilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Bu durumu unutmamak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 29 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14 ile 23 derece arasında olmalıdır. Gün boyunca hava kısmen güneşli olacak. 30 Nisan Perşembe günü ise sıcaklıkların 13 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. O gün bir-iki kısa süreli sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalıdır.

Genel olarak, Mersin'de önümüzdeki günler ılıman ve keyifli geçecek. Ancak, akşam ve sabah saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. 30 Nisan'da olası kısa süreli sağanaklara karşı tedbirli olmak önem taşır.