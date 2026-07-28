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Mersin Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak. Sıcaklık 34-35 derece arasında değişiyor ve nem oranı %60 seviyesini buluyor. Rüzgarın hızı ise 6 km/s olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava bekleniyor. İlerleyen günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Güneşten korunmak için gölgede kalmak ve bol su tüketmek önemli.

Mersin Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Mersin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgarın hızı 6 km/s civarında esmesi bekleniyor. Sıcaklık ve nem koşulları öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de Mersin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36 dereceye yükselebilir. 30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma günlerinde ise 35 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmak risklidir. Güneş ışınları dik açı ile gelir. Bu nedenle bu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenektir. Ayrıca bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeler. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka kullanmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığınızı korur.

Mersin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalısınız. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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