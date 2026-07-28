Mersin Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Mersin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgarın hızı 6 km/s civarında esmesi bekleniyor. Sıcaklık ve nem koşulları öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de Mersin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36 dereceye yükselebilir. 30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma günlerinde ise 35 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmak risklidir. Güneş ışınları dik açı ile gelir. Bu nedenle bu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenektir. Ayrıca bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeler. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka kullanmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığınızı korur.

Mersin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalısınız. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.