Mersin Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 29 Ocak 2026 tarihli hava durumu değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca güneşli aralıklarla bulutlanan hava koşulları, sıcaklıkların 14 ile 9 derece arasında değişmesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde yağmur geçişleri bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 12 ile 9 derece arasında, 31 Ocak Cumartesi günü ise 12 ile 6 derece arasında seyredecek. Hava koşullarını dikkate alarak planlarınızı esnek yapmalısınız.

Ufuk Dağ

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Mersin'de hava koşulları değişken. Gün boyunca hava yer yer güneşli. Ancak zaman zaman bulutlanma bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişken kalacak. 30 Ocak Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 9 derece arasında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü yağmur geçişleri devam edecek. Sıcaklıklar 12 ile 6 derece arasında seyredecek. 1 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 16 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olmasını dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olacaktır. Olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar önemli. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Böylece konforunuz artar.

Mersin'de 29 Ocak Perşembe günü hava değişken. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Böylece hazırlıklı olur ve gününüzü daha rahat geçirirsiniz.

