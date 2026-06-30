Mersin Hava Durumu! 30 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mersin'de tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Mersin'de bugünkü hava durumu oldukça sıcak. Gündüz 32 derece, gece ise 24 derece olması bekleniyor. Yaz aylarının ortasında bu sıcaklık normal. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü 31 derece, 2 Temmuz Perşembe günü ise 30 derece olacak. Bu sıcaklıklar da yaz aylarında beklendiği gibi.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunacaklar için bu durum geçerli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda kalmamak iyi bir fikir.

Mersin'de 30 Haziran 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak hava için gerekli önlemleri almak önemli. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi dileriz.