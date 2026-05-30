Mersin Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün Mersin'de hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden, saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında tahmin ediliyor. Mersin'deki hava, hafif yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Mayıs Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 1 Haziran Pazartesi günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden esmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu, Pazar günü güneşli, Pazartesi günü ise yağışlı olacak.

Mersin'de hafif yağışlı ve serin hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terlemeyi önlemek amacıyla hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Doğu yönüne seyahat edecekseniz rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumunda olabilecek değişiklikleri takip etmek önemlidir.