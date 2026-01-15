HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin Limanı'nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti

Mersin Limanı'nda bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 298 kg kokain ele geçirilirken Bakan Yerlikaya'dan hem açıklama hem görüntüler geldi.

Mersin Limanı'nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Mersin Limanı nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti 1

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Mersin Limanı nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti 2

"Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti 3

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak!

Mersin Limanı nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti 4

Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Mersin Limanı nda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi! Brezilya detayı dikkat çekti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan yeni Grönland çıkışı! Danimarka'yı işaret edip açıkladıTrump'tan yeni Grönland çıkışı! Danimarka'yı işaret edip açıkladı
İzmir’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandıİzmir’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kokain Mersin Limanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.