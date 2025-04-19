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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı uygulama sınavı başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde görev yapmak üzere 211 geçici ve daimi orman işçisi için uygulamalı ve sözlü sınavları, Akdeniz Belediyesi Spor Tesisi ve Kuyuluk Orman Deposunda başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı uygulama sınavı başladı

İlanda belirtilen unvanlara başvuran işçi adayları arasından, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek kişiler, noter huzurunda yapılan kura çekimi gerçekleştirilerek alınacak işçi sayısının dört katı kadar asil ve yedek listeler belirlendi. Orman işçisi kadrosuna müracaat eden ve evrak teslimi sonrasında asil olarak belirlenen adaylar, Akdeniz Belediyesi Spor Tesislerinde yapılan boy-kilo oranı ölçümünde şartları sağlamaları halinde, fiziki yeterlilik testine tabi tutuluyorlar. Test; 50 metre düz koşu devamında 2 rulo halinde yangın hortumu ile 50 metre, toplamda 100 metre olan bir parkurdan oluşuyor. Adayların koşu süreleri, fotoselli dijital kronometre ile ölçülerek kayda alınırken, bu süreler başarı sıralamasını belirleyerek, işe alınacak personelin seçilmesinde tek kriter olarak değerlendiriliyor.

Adayların, kişisel becerileri ve ekipman kullanımı konusunda yarışmaya tabi tutularak aldıkları puanlara göre başarı sırasının belirleneceği kaydedildi.

Sınavların tüm aşamalarının kamera kaydı ve fotoğraflarla kayıt altına alındığını, fiziki ve uygulama sınavları yeterlilik testinde sağlık ekibi ve ambulansın da hazır bulunduğu ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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