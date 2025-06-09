HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mersin plajlarında bayram bereketliliği yaşandı

Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı. Kurban Bayram tatili, Mersin esnafında doping etkisi oluşturdu. Tatil süresince sahil ilçesi Silifke'yi yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Mersin plajlarında bayram bereketliliği yaşandı

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırladı. Kurban Bayramı tatili turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürürken, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık bölgesindeki sahil ve otellerde yaşanan turist yoğunluğu, bazı tatilcilerin arabada ve sahilde uyumalarına neden oldu.

Tatil için Mersin'in ilçelerini tercih eden yerli turistler, boş buldukları yeri konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tatil için Taşucu sahilini tercih eden Coşkun Şener, "Bugün bayramın dördüncü günü. Arkadaşlarla tatilin tadını çıkarıyoruz. Hava sıcak, bizler de denize girerek serinliyoruz" dedi.

Taşucu sahilinde esnaf olan Ferdi Çıra ise, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik. İnşallah sezon böyle olur. Bayram tatilinde esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev sahibi Türkiye'ydi! İstanbul anlaşması meyvesini vermeye başladıEv sahibi Türkiye'ydi! İstanbul anlaşması meyvesini vermeye başladı
SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.