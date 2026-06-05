Mersin’de 3 kişinin öldüğü olayın duruşması Kayseri’de devam etti

Mersin’de 11 Ağustos 2024 tarihinde bir restoran önünde iki grup arasında yaşanan ve iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Güvenlik nedeniyle Kayseri’ye alınan davanın dördüncü duruşması Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan V.D ile tutuksuz sanıklar R.D, S.D ve U.D mahkeme salonunda katıldı. Karşı taraftan tutuklu sanıklar İ.Ş ve A.S. ise güvenlik gerekçesiyle Mersin’den SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Davada müşteki sıfatı ile yer alan sanık V.D’nin ailesi, "Hem cenazemiz var hem de tutuklumuz. Bu davanın mağduru biziz. İşyerimiz çapraz ateşe tutuldu. Ailemizden kayıplarımız var. İki yıldır acımızı bile yaşayamadık" diyerek davada yargılanan aynı aileye mensup V.D, R.D, S.D ve U.D’nin beraat etmesi gerektiğini söyledi.

Keşif yapılamadı

Duruşmada önceki celsede talep edilen olay yeri keşfi konusu da gündeme geldi. Mahkeme dosyasına giren yazıda, kolluk kuvvetlerinin bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini sağlayamayacağı gerekçesiyle keşif işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin bildirildiği öğrenildi. Sanık avukatları ise bu duruma tepki göstererek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından olay yeri keşfinin önemli olduğunu savundu. Avukatlar, güvenlik gerekçesiyle keşif yapılmamasının yargılamanın sağlıklı yürütülmesine engel oluşturabileceğini belirterek kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının taleplerini dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır