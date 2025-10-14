HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği 12’sinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanıp adliyeye sevk edilen ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kaza, 7 Eylül sabahı ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu’nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman’da (66) kazadan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı 1

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan sürücü Cemal K. ise taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz 19 yaşındaki sürücünün ifadesi alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ehliyetsiz sürücü bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye’de 3’ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandıFethiye’de 3’ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı
Bu kadının ruh hali bozuk, şizofren bir yapısı varBu kadının ruh hali bozuk, şizofren bir yapısı var

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.