Mersin’de baca yangını korkuttu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre yangın, Merkez Mahallesi Abdurrahman Şevk Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın işletmeler tarafından kullanılan bacasında meydana geldi. Yoğun dumanla birlikte çalışma ofisleri ile özel kurs merkezlerinin de bulunduğu binadakiler tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan iki itfaiye ekibinin bacaya müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina güvenliğinin kontrol edilmesinin ardından vatandaşlar yeniden binaya alındı.
Binada daha önce de benzer yangınların çıktığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mersin
