HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Mersin’de yağmurun etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç, yoldan geçen 3 aracın üzerine düşerek hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadı.

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bulunan ağaç, yağmur nedeniyle kökünden sökülerek devrildi. Düşen ağaç, seyir halindeki 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsü, 33 AUH 517 plakalı açık kasa kamyonet ve 33 BCY 104 plakalı otomobilin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 2

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 3

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 4

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 5

Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi 6Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemide hızla yayıldı: 'Kaburga kıran virüs' alarmı!Gemide hızla yayıldı: 'Kaburga kıran virüs' alarmı!
Art arda soygun haberleri sonrası bakanlık düğmeye bastıArt arda soygun haberleri sonrası bakanlık düğmeye bastı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.