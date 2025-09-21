HABER

Mersin’de ’Dünya Temizlik Günü’nde sahiller çöpten arındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla Adanalıoğlu sahilinde öğrenciler, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, sahilden torbalarca çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, çevre gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerine eldivenlerini takan katılımcılar, sahilde biriken plastik, cam, kağıt ve izmaritlerden oluşan atıkları torbalarca toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.
Etkinlikte konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, temizlik faaliyetlerinin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Bugün 200’den fazla ülkede eş zamanlı olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Topladığımız tüm atıklar insan kaynaklı. Bu atıklar zamanla mikroplastiklere dönüşüyor ve deniz canlıları aracılığıyla soframıza kadar geliyor" dedi.

"Kirletme, destek ol, denizlerimize nefes ol"
Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi korumak adına yaptıkları çalışmalara da değinen Halisdemir, Mersin’in yüzölçümü olan 16 bin kilometrekarelik yetki alanlarında bulunan 5 bin kilometrelik yol ağını her gün temizlediklerini söyledi. Halisdemir, Mersin denizini korumak için de çok çalıştıklarını ifade ederek, "Biz 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyoruz. Yetkimiz dahilindeki bütün alanlarda temizlik faaliyetlerimizi düzenli yürütüyoruz. Ancak tek başımıza bunu başaramayız. Tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz; lütfen kirletmeyelim. Hiçbir atığı sokağa, denize, kumsala atmayalım. Kirletme, destek ol, denizlerimize nefes ol" diye konuştu.
Katılımcılardan Eylül Göze ise çocuklarla birlikte bu temizliği yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Biz burada etrafı beraber toparlıyoruz. Küçük bir etkiyle başladı ve çocuklarla beraber hepimiz böyle büyük bir sorumluluğun altına girdik. Bu yüzden hem küçüklerimize hem de büyüklerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mersin’de ’Dünya Temizlik Günü’nde sahiller çöpten arındı 1

Mersin’de ’Dünya Temizlik Günü’nde sahiller çöpten arındı 2

Mersin’de ’Dünya Temizlik Günü’nde sahiller çöpten arındı 3
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mersin
