HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri çok sayıda makaron, tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticaretine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 2 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron, 2 bin 750 adet boş makaron, 9 bin adet sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 adet sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 adet sigara sarma makinesi, bin 750 adet şeffaf sigara poşeti ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Mersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de firari 53 şahıs yakalandıMardin’de firari 53 şahıs yakalandı
Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.