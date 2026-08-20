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Mersin’de uyuşturucuya darbe: 90 şüpheli tutuklandı

Mersin’de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar-skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de uyuşturucuya darbe: 90 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekiplerin 15 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında il merkezinde düzenlediği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar-skunk, 22 bin 338 sentetik ecza hapı, 676 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 252 gram metamfetamin, 200 gram eroin, 239 captagon hap, 192 gram alfametilfenatilamin olarak belirtilen bonzai hammaddesi, 189 ecstasy hap, 94 gram kokain ve 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca 9 hassas terazi, 6 tabanca, 83 tabanca fişeği ve 1 tüfek bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 bin 50 TL ile 4 tam altın, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altına da el konuldu.
Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan şüphelilerden 90’ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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