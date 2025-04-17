Mersinli Nidanur'un büyük başarısı: Sırbistan’dan dünya ikincisi oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden toplam 21 kız öğrenci, katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklarla ve önemli derecelerle, geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle Mersin’in kırsal kesimlerinde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının yer aldığı proje ile öğrenciler hem okul, hem de spor hayatlarına devam ediyor.

Sporculardan 14 yaşındaki Nidanur Turhan, 9 Nisan’da Sırbistan’da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya ikincisi oldu. Bugüne toplam 18 müsabakada birincilikler ve ikincilikler elde ederek Mersinlilerin göğsünü kabartan Nidanur Turhan, gülle atma branşında; Mersin, Bursa, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep gibi illerde katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Nidanur Turhan, Kır Çiçekleri Projesi sayesinde spora daha ciddi bir şekilde odaklanma imkânı bulduğundan söz ederken, donanımlı bir şekilde çalışmalar yapabildiğini kaydetti. Turhan, "Kır Çiçekleri Projesi’yle, benim için daha ciddi ve önemli bir dönem başladı. Kır Çiçekleri ile daha kolay yöntemlerle, daha ciddi ve güzel antrenmanlar yaptım. Burada yeni ve güzel arkadaşlıklar da edindim. Burası benim 2. ailem oldu. Bu sayede daha ciddi ve daha başarılı bir hayatım oldu. Kır Çiçekleri Projesi olmasaydı, bence bu kadar başarılı olamayacaktım. Ben hayallerime Kır Çiçeği Projesi’yle kavuştum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir şans. Son olarak Sırbistan’da katıldığım Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya ikincisi oldum. Başkan Vahap Seçer’e ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederimö diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda antrenör olarak görev yapan Ali Kilisli, Kır Çiçekleri Projesi ile sağlanan fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “Kullandığımız saha Mersin’de her yerde yok. Bu tarz imkanlara kısıtlı erişim olayı var. Kır Çiçekleri Projesi; imkanı olmayan, çok zor şartlarda buraya gelen, maddi durumları nedeniyle bunlara erişemeyen yetenekli çocuklarımızın; yeteneklerine göre branşlaşmasını sağlayıp, daha sonrasında ise Nidanur gibi başarılar elde etmesine imkan tanıyan bir projeö dedi.

Kır Çiçekleri sayesinde, kız çocuklarının belli bir düzen içerisinde okullarını ve antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade eden Kilisli, “Sporcuların antrenman yapmaları, okula gitmeleri, uyanmaları gibi konular hep belli bir düzen içerisinde ilerliyor. Beslenmesinden uyumasına kadar her şeyleri planlı, programlı ve profesyonel bir şekilde ilerliyor. Projenin en büyük katkısı bu ve bunu kendi hayatlarında da aynı şekilde uygulamalarını istiyoruz. Kız çocuklarımızın, tam bir profesyonel sporcu gibi yetişmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır