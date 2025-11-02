HABER

Merz, Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz’in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki ateşkesin daha da istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin insani yardımın Gazze halkına güvenli ve yeterli bir şekilde ulaşması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Hamas'ın son rehinelerin cenazelerini de derhal teslim etmesi gerektiği kaydedildi.

Almanya İsrail
