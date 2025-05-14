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Mesajları gören baba eve gizli kamera koydu! İzlediği görüntüler hayatının şokunu yaşattı! Annenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti

Ataşehir'de yaşayan Cezayir asıllı müzisyen Bakri Kour, 4 yaşındaki kızı Ela'nın 'Annem beni dövüyor' demesi üzerine durumdan şüphelendi. Anne, kızın düştüğünü iddia ederken, korkunç olayı telefon mesajları ortaya çıkardı. Gördüğü mesajlardan sonra eve gizli kamera koyan Kour, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Mesajları gören baba eve gizli kamera koydu! İzlediği görüntüler hayatının şokunu yaşattı! Annenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti
Melih Kadir Yılmaz

Olay İstanbul, Ataşehir'de meydana geldi. Burada yaşayan Cezayir asıllı müzisyen Bakri Kour, beş yıl önce yabancı uyruklu Hafsa O. ile evlendi. İkilinin bir de Ela isimli kız çocukları oldu.

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KÜÇÜK KIZ BABASINA 'ANNEM BENİ DÖVÜYOR' DEDİ

Kour geçen aylarda 4 yaşındaki kızı Ela'nın vücudundaki yaraları fark etti. Küçük kızı babasına, 'Annem beni dövüyor' dedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen baba Kour, olayı eşine sordu.

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GERÇEK TELEFON MESAJLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre anne, kızının düştüğünü söyledi. Yaşananların ardından eşinin bozuk telefonunu tamir ettiren Kour, o sırada telefondaki sesli mesajları fark etti.

EVE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Anne, mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.

ADAMI DARBEDİP KIZI KAÇIRDILAR

Yaşananlardan sonra anne, kızının görmek için Kour ile buluşmak istedi. Buluşmaya Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler Kour'u darbedip küçük kızı da arabaya bindirip kaçırdı.

"İKİ KİŞİ BENİ TUTTU, ÇOCUĞU ARABAYA ALIP GÖTÜRDÜLER"

Yaşadığı olayları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi. Kour, kızının zorla alındığını ve darbedildiğini belirterek tekrar suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
şiddet anne baba kız
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