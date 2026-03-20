Mescid-i Aksa'da bayramda ibadet yasağı! Kudüslüler namazı sokakta kıldı

İsrail hükümeti, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından kapatarak Filistinlilerin girişine izin vermediği Mescid-i Aksa’yı, Ramazan Bayramı’nda da kapalı tutma kararı aldı.

BAYRAM NAMAZINI SOKAKLARDA KILDILAR

İsrail güçleri, bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale etti. Cemaat, bayram namazını sokaklarda, caddelerde kıldı.

59 YIL SONRA İLK KEZ

İşgal devletinin bu dayatması nedeniyle Batı Şeria’nın İsrail işgaline girdiği 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında kapalı kalmasından beri 59 yıldır ilk kez Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı.

İsrail’in Kudüs’te sürdürdüğü bu kısıtlamalar, Filistinlilerin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerinin tepkileriyle karşılaşsa da işgal devletinin, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa’yı, son dönemde yürüttüğü Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabaları kapsamında kapattığı değerlendiriliyor.