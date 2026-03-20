HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mescid-i Aksa'da bayramda ibadet yasağı! Kudüslüler namazı sokakta kıldı

İsrail, İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere kapattığı Mescid-i Aksa’yı Ramazan Bayramı’nda da kapalı tutuyor. İsrail güçleri, bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale etti. Cemaat, bayram namazını sokaklarda, caddelerde kıldı. Böylece 1967 yılında bir süre kapalı tutulan Aksa’da 59 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılınamadı.

Devrim Karadağ

İsrail hükümeti, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından kapatarak Filistinlilerin girişine izin vermediği Mescid-i Aksa’yı, Ramazan Bayramı’nda da kapalı tutma kararı aldı.

BAYRAM NAMAZINI SOKAKLARDA KILDILAR

İsrail güçleri, bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale etti. Cemaat, bayram namazını sokaklarda, caddelerde kıldı.

59 YIL SONRA İLK KEZ

İşgal devletinin bu dayatması nedeniyle Batı Şeria’nın İsrail işgaline girdiği 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında kapalı kalmasından beri 59 yıldır ilk kez Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı.

İsrail’in Kudüs’te sürdürdüğü bu kısıtlamalar, Filistinlilerin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerinin tepkileriyle karşılaşsa da işgal devletinin, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa’yı, son dönemde yürüttüğü Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabaları kapsamında kapattığı değerlendiriliyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Mescid-i Aksa 100 rekat namaz nasıl niyet edilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.