Mesire alanında topladığı çöpleri farkındalık için şehir meydanında sergiledi

Akademisyen ve öğrenci topluluğu üyeleri Dünya Temizlik Günü’nde "Çocuklarına Çöp Dağları Bırakma" sloganıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Doç. Dr. Ali Sevilmiş ve öğrenci topluluğu üyeleri merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki mesire alanından topladıkları çöplerin bir kısmını vatandaşlara göstermek amacıyla sergiledi. Oradan geçenlere çevre temizliği konusunda bilgiler verilirken, düzenlenen etkinlik vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

"750 litre çöp çıktı"

Etkinlik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Sevilmiş, "Bugün 21 Eylül Dünya Temizlik Günü. Sokaklarımız, vadilerimiz ve piknik alanlarımız maalesef çöp içerisinde. İnsanları bilinçlendirmek amacıyla dün bir piknik alanında çöp toplama çalışması yaptık. Ardından bu çöpleri, sloganlarımızla birlikte sergileyerek vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunmak istedik. Çocuklara daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yalnızca yüz metrelik bir alanda yaptığım temizlikte, 150 litrelik beş çöp poşeti doldu. Yani 750 litre çöp çıktı. Bu alanı defalarca toplamama rağmen yine bu kadar atık birikti. Yarısını çöpe attık, yarısını da burada sergi alanına getirdik. İnsanların kirliliğin boyutunu görmesini amaçlıyoruz. Bugün Dünya Temizlik Günü olması bizim için mutluluk verici, ancak biz yalnızca bir gün değil, yılın 365 günü doğaya saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Akademisyen olarak da bu konuda topluma örnek olmak istiyorum" diye konuştu.

