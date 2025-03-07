Meskun mahal operasyonlarında kullanılıyor! Bu silahı bir tek Türkiye üretiyor

TG Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki birçok silahı üretiyor. TG Savuma CEO'su ve Kurucu Ortağı Görkem Kalender silah projelerini anlattı.

"SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

2010 yılında kurulan şirket alanını orta ve ağır silah grubu olarak belirledi. CEO Kalender, "Havanlar, bomba atarlar, makinalı tüfekler, köşe silahımızı ve çok daha fazlasını üretiyoruz. Ordumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz."dedi.

Kalender, köşe silah ile ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı, "Yalnızca Türkiye'de üretiliyor ve biz üretiyoruz." dedi.

TG Savunma CEO'su, "Buradaki silahların tüm parçalarını biz yerli olarak üretiyoruz. Her biri ham madde halinden silaha dönüşüyor.Biz bu yola çıkarken önceliğimiz Türk Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ordumuzun kullandığı havanların büyük bölümünü bizim üretimlerimiz oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kalender, "11 ülkeye ihracat yapıyoruz. Filipinler'den Afrika'ya kadar birçok ülkede silahlarımız kullanılıyor. Bu da geldiğimiz noktayı gösteriyor. Türkiye'de üretilen ürünlerin geniş coğrafyada kullanılması gururlandırıyor." dedi.

"KENDİ ORDUMUZUN ÜRETTİKLERİMİZİ KULLANMASI DÜNYA PAZARINDA DA İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Kalender, yurt dışından silahları alacak ülkelerin bir noktaya özellikle dikkat ettiklerini belirtti. Kalender, "Kendi ordumuzun bu silahları kullanıp kullanmadığını soruyorlar. Ordumuz da, bu silahları kullanıyor dediğimizde işimiz daha kolay bir hal alıyor. Çünkü bir güven oluşuyor. Bütün ordularda Türkiye'nin pek çok ürünü kullanılıyor. Türkiye'ye büyük talep var dünyada." diye konuştu.

Kalender, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük adımları oldu. Emekleri için teşekkürlerimizi iletmek isterim" dedi.

Meskun mahal operasyonlarında kullanılan köşe silahın en çok Türkiye'de üretildiğini belirten Kalender, "Meskun mahal çatışmalarında hayat kurtarır. Kamera ile ve silahın hareket edebilmesiyle tehlikeyi en aza indiriyor." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARIN HER PARÇASI TESİSİMİZDE ÜRETİLİP MONTAJ YAPILIYOR"

TG Savunma tesislerinde üretilen tüm silahların her parçasının tesiste hayata geçirildiği ve montajlandığını belirten Kalender, "Paketleyip son kullanıcıya eriştiriyoruz." dedi.

BOMBA ATAR DRONE'LAR VE TARAMALI TÜFEKLİ DRONE'LAR DA ÜRETİLİYOR

Silahlarını ürettikleri drone'lara entegre ettiklerini belirten Kalender, uzaktan kumanda ile dronelardan bomba attıklarını, taramalı tüfek kullandıklarını belirtti. Kalender, "Drone'larımız yapay zeka ile dostu ve düşmanı ayırt edebiliyor." dedi.