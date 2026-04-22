HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Meta çalışan verileri ile yapay zeka modellerini güçlendirecek

Meta, yapay zeka modelleri için yeni bir veri kaynağı buldu. Şirket, daha yetenekli ve verimli bir yapay zeka geliştirmek amacıyla kendi personelinin fare hareketlerinden ve tuş vuruşlarından elde edilen verileri kullanmayı planlıyor.

Enes Çırtlık

İlk olarak Reuters tarafından bildirilen bu haber, teknoloji şirketlerinin, programların görevleri daha etkili bir şekilde yerine getirmeyi ve kullanıcı sorgularına yanıt vermeyi öğrenmesine yardımcı olan AI modellerinin can damarı olan yeni eğitim verisi kaynakları bulmak için ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

TechCrunch'ın yorum talebine yanıt veren bir Meta sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“İnsanların bilgisayar kullanarak günlük görevlerini tamamlamalarına yardımcı olacak ajanlar geliştiriyorsak, modellerimizin insanların bunları gerçekte nasıl kullandıklarına dair gerçek örneklere ihtiyacı var — fare hareketleri, düğmelere tıklama ve açılır menülerde gezinme gibi şeyler. Bu konuda yardımcı olmak için, modellerimizi eğitmemize yardımcı olacak şekilde belirli uygulamalarda bu tür girdileri yakalayacak bir iç araç başlatıyoruz. Hassas içeriği korumak için önlemler alınmıştır ve veriler başka hiçbir amaçla kullanılmamaktadır.”

Bu eğilim, yapay zeka sektörünün endişe verici bir gizlilik boyutunu ortaya koyuyor. Geçen hafta, eski girişimlerin kurumsal iletişim verilerinin (Slack arşivleri gibi) toplanarak yapay zeka eğitim verilerine dönüştürüldüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.