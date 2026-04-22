Meta çalışan verileri ile yapay zeka modellerini güçlendirecek

İlk olarak Reuters tarafından bildirilen bu haber, teknoloji şirketlerinin, programların görevleri daha etkili bir şekilde yerine getirmeyi ve kullanıcı sorgularına yanıt vermeyi öğrenmesine yardımcı olan AI modellerinin can damarı olan yeni eğitim verisi kaynakları bulmak için ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

TechCrunch'ın yorum talebine yanıt veren bir Meta sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“İnsanların bilgisayar kullanarak günlük görevlerini tamamlamalarına yardımcı olacak ajanlar geliştiriyorsak, modellerimizin insanların bunları gerçekte nasıl kullandıklarına dair gerçek örneklere ihtiyacı var — fare hareketleri, düğmelere tıklama ve açılır menülerde gezinme gibi şeyler. Bu konuda yardımcı olmak için, modellerimizi eğitmemize yardımcı olacak şekilde belirli uygulamalarda bu tür girdileri yakalayacak bir iç araç başlatıyoruz. Hassas içeriği korumak için önlemler alınmıştır ve veriler başka hiçbir amaçla kullanılmamaktadır.”

Bu eğilim, yapay zeka sektörünün endişe verici bir gizlilik boyutunu ortaya koyuyor. Geçen hafta, eski girişimlerin kurumsal iletişim verilerinin (Slack arşivleri gibi) toplanarak yapay zeka eğitim verilerine dönüştürüldüğü bildirildi.