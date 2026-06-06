HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı,

Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Volkan Y. (27) yönetimindeki otomobil, dönüş yapmak isteyen Mehmet Y.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Volkan Y.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasından altına girdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Volkan Y., ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Antalya! Küçük Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet ettiYer: Antalya! Küçük Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti
İran'dan ABD'nin saldırısına kınamaİran'dan ABD'nin saldırısına kınama

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.