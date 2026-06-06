Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Volkan Y. (27) yönetimindeki otomobil, dönüş yapmak isteyen Mehmet Y.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Volkan Y.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasından altına girdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Volkan Y., ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır