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Kılıçdaroğlu neşteri vuracak! Temmuz ayını işaret etti: Katılmayan hepsini görevden alacak

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu ayın sonunda İl Başkanları toplantısı yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılmayan il başkanlarını ise görevden alması bekleniyor. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden bu yana 52 il başkanını görevden almıştı.

Kılıçdaroğlu neşteri vuracak! Temmuz ayını işaret etti: Katılmayan hepsini görevden alacak
Doğukan Akbayır

Butlan kararının ardından kendisiyle ters düştüğü herkesi görevden alan Kılıçdaroğlu'nun Temmuz sonunda CHP İl Başkanları toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya katılmayan il başkanlarını görevden alacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu neşteri vuracak! Temmuz ayını işaret etti: Katılmayan hepsini görevden alacak 1

ŞİMDİYE DEK 52'SİNİ GÖREVDEN ALDI

Partiye dönmesinin ardından 52 il başkanını görevden alan butlan yönetimi, MYK'sı ile görevden almalarına her gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

TEMMUZ AYININ SONU İŞARET EDİLDİ

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında bu çarşamba günü butlan MYK'sı toplanacak. Bu toplantıda bazı il başkanlarının daha görevden alınabileceği ifade ediliyor.

Temmuz ayının sonunda ise il başkanlarını toplayacak olan Kılıçdaroğlu'nun geçerli mazereti olmadan toplantıya katılmayan il başkanlarını görevden alacağı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu neşteri vuracak! Temmuz ayını işaret etti: Katılmayan hepsini görevden alacak 2

BU HAFTA SÜREÇ TOPLANTISI YAPACAK

Yine aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu bu hafta İmralı Süreci hakkında bir basın toplantısı yapacak.

Mahir Kılıç'ın söz konusu aktarımı ise şu şekilde oldu:

"Kılıçdaroğlu cephesi Toplantıya katılmayan il başkanı görevden alınacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Temmuz ayının sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya tüm il başkanları davet edilecek. Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı kaydediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
CHP kılıçdaroğlu mutlak butlan
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