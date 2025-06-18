Meta’dan dikkat çeken hamle: Facebook’ta video demek artık Reels demek!

Facebook'ta şu anda kullanıcılar bir videoyu gönderi oluşturucusundan doğrudan video olarak veya Reels olarak paylaşabiliyor. Bu iki formatın paylaşım adımları ise farklılık gösteriyor. Ancak Meta'nın blog yazısına göre önümüzdeki birkaç ay içinde büyük bir değişiklik yapılacak.

META TÜM FACEBOOK VİDEOLARINI REELS HALİNE GETİRECEK

Meta'nın bir blog yazısında belirttiğine göre, önümüzdeki birkaç ay içinde Facebook’taki tüm videolar Reels olarak paylaşılacak. Ayrıca Meta, şu anda 90 saniyeyle sınırlı olan Facebook’taki Reels videoları için süre kısıtlamasını da kaldırmayı planlıyor.

Buna ek olarak, Meta, “Video” sekmesinin adını da “Reels” olarak değiştirecek.