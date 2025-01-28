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“Meteor yağmuru sandık dilek tuttuk” dediler SpaceX roketinin patlayan parçalarını buldular!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.01.2025 11:41
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Elon Musk’ın sahibi olduğu kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirilen SpaceX’in Starship roketi geçen hafta test uçuşuna çıkarıldı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

“Meteor yağmuru sandık dilek tuttuk” dediler SpaceX roketinin patlayan parçalarını buldular!

SpaceX’in Starship roketi, geçen hafta Texas’tan 7. test uçuşu için fırlatıldı.

Roket kalktıktan sonra bakın neler oldu?

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“METEOR YAĞMURU SANDIK DİLEK TUTTUK”

Roket, kalkıştan sadece 8 dakika sonra patladı ve gökyüzüne doğru dağılan parçalar, tatilde olan bir Amerikalı çift tarafından keşfedildi.

Fakat bu çift, olan biteni tam anlamadan önce bayağı kafa karıştırıcı bir deneyim yaşadılar!

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Öncelikle, roketin patlama anı bir göktaşı yağmuru gibi görünmüş, öyle ki Zavet çifti, ne olduğunu anlamadan kayan bir yıldız gördüklerini düşünüp dilek tutmuşlar!

Patlama anına, arkadaşlarının doğum gününü kutlarken tanık olmuşlar.

Olayı anlatan Florida’lı zavet çifti: “Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzüne baktığımızda bir meteor yağmuru olduğunu sandık. Büyük bir yıldız geliyor diye dilek diledik. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Bu, gerçekten çılgınca bir deneyimdi.” dedi.

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PARÇALARI SÜS YAPACAKLAR

Düşen parçaları görünce, olayı fark etmişler. Hemen ellerine eldivenlerini geçirmişler ve dikkatlice topladıkları Starship roketi parçalarını Miami Beach'teki evlerinde saklamaya başlamışlar.

Kafalarındaki "Hadi bakalım, roketin parçasını alalım, belki bir gün bu parça değeri artar!" düşüncesiyle, parçaları sosyal medyada paylaşınca, SpaceX hayranları çifti çılgınca aramaya başlamış.

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Ama Zavet çifti, "Şimdilik süs yapıyoruz, hatıra olarak saklayacağız" diyerek parçaları satma niyetinde olmadıklarını açıkça söylemişler.

SpaceX’in roketi patlamış, ama Zavet çifti o patlamayı öyle eğlenceli bir şekilde deneyimlemiş ki, bunu sadece bir tatil anısı değil, aynı zamanda geleceğin süslü dekorlarından biri haline getirmişler.

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Şansınızı aramayı ve olayları güzel bir şekilde değerlendirmeyi unutmayın!

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Florida Miami space x
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