Meteoroloji açıkladı: Hava 18 derece birden soğuyacak! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken uzmanlar, 24 Kasım’dan itibaren sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağını bildiriyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ekol TV'de yer alan habere göre; Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.

Özdemir’e göre bu yıl atmosfer daha hassas ve daha hızlı tepki veriyor. Kuzeyden gelen soğuk ataklar sıklaşırken sıcak-soğuk geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz yapının yaklaşan kış için de belirleyici olacağını öngörüyor.

ASIL DEĞİŞİM 24 KASIM'DAN SONRA

İstanbul bu hafta boyunca lodosun etkisi altında. Gündüz sıcaklıkları 20-23 derece arasında ölçülüyor. Meteoroloji’nin kısa vadeli tahminlerine göre asıl değişim 24 Kasım’dan sonra başlayacak. Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların birkaç gün içinde 18 dereceye yakın düşeceğini belirtiyor. 24 Kasım itibarıyla gündüz değerlerinin 18 derece seviyesine çekilmesi, 27-28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da 8 dereceye yaklaşmasıyla kentte belirgin bir üşüme etkisi görülecek.

LA NİNA SİNYALLERİ İZLENİYOR!

Eylül ayından itibaren Pasifik’te orta şiddette La Nina sinyalleri izleniyor. Uluslararası iklim merkezleri, bu kış Türkiye üzerinde doğrudan değil ancak dolaylı etkilerin hissedilebileceğini değerlendiriyor. Dr. Özdemir, aralık ayında İstanbul için kuvvetli kar olasılığının düşük olduğunu, asıl kar senaryosunun ocak ve şubat aylarında gündeme geleceğini vurguluyor. İstanbul’un kıyı kesimlerinde sıcaklık profili nedeniyle kalıcı kar örtüsünün yine zor göründüğü belirtiliyor.