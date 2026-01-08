HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış: "Sanatçı manatçı değil"

Sanatçı Gülben Ergen ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasındaki gerginlik tırmanıyor. Destici, son açıklamasında Ergen için “Sanatçı değil, ne olduğu ortada” ifadelerini kullandı.

Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış: "Sanatçı manatçı değil"
Hazar Gönüllü

Sanatçı Gülben Ergen ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici arasında son günlerde yaşanan polemik giderek sertleşiyor. Adıyaman’daki bir anaokulu açılışında yaşanan görüntüler sonrası başlayan tartışmada Destici’den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman’da düzenlenen bir anaokulu açılışında Gülben Ergen’in sergilediği bazı tavırlara tepki göstermiş, ardından taraflar arasında karşılıklı açıklamalar gelmişti. Açılış sırasında halay çekildiği anlarda, Gülben Ergen’in başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddiası kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu görüntülerin ardından Destici, Ergen’e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

“HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAŞAMIŞ”

Destici, daha önce yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti: “Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.”

Destici den Gülben Ergen e yeni çıkış: "Sanatçı manatçı değil" 1

Bu sözlere Gülben Ergen’den kısa sürede yanıt gelmiş, Ergen sosyal medya hesabından “Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” ifadeleriyle bir paylaşım yapmıştı.

Destici den Gülben Ergen e yeni çıkış: "Sanatçı manatçı değil" 2

DESTİCİ’DEN YENİ ÇIKIŞ

Tartışma bu açıklamalarla sınırlı kalmadı. Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’nda konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Programda kendisine yöneltilen, “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi?” sorusuna Destici şu yanıtı verdi: “Gülben Ergen bana göre sanatçı manatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.