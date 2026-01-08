Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış: "Sanatçı manatçı değil"

Sanatçı Gülben Ergen ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici arasında son günlerde yaşanan polemik giderek sertleşiyor. Adıyaman’daki bir anaokulu açılışında yaşanan görüntüler sonrası başlayan tartışmada Destici’den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman’da düzenlenen bir anaokulu açılışında Gülben Ergen’in sergilediği bazı tavırlara tepki göstermiş, ardından taraflar arasında karşılıklı açıklamalar gelmişti. Açılış sırasında halay çekildiği anlarda, Gülben Ergen’in başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddiası kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu görüntülerin ardından Destici, Ergen’e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

“HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAŞAMIŞ”

Destici, daha önce yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti: “Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.”

Bu sözlere Gülben Ergen’den kısa sürede yanıt gelmiş, Ergen sosyal medya hesabından “Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” ifadeleriyle bir paylaşım yapmıştı.

DESTİCİ’DEN YENİ ÇIKIŞ

Tartışma bu açıklamalarla sınırlı kalmadı. Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’nda konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Programda kendisine yöneltilen, “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi?” sorusuna Destici şu yanıtı verdi: “Gülben Ergen bana göre sanatçı manatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.”