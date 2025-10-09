Meteoroloji bölge bölge uyardı; fırtına, sel, hortum... 8 il için sarı kodlu alarm! İstanbullular dikkat: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji tarafından; Adana, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin, Hatay, Rize ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Öte yandan bugün Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Öte yandan bugün İstanbul'da gece saatlerine kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışların cumartesi gününe kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.