Meteoroloji'den 17 ilde sarı kodlu alarm! 'Son yılların en kesintisiz yağışı'

Meteoroloji verilerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA 7 DERECE BİRDEN SOĞUYOR

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

17 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel ve su baskınlarına karşı 17 il için sarı kodlu alarm verdi.

Uyarı yapılan 17 il arasında, Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer aldı.

"SON YILLARIN EN KESİNTİSİZ YAĞIŞI"

Sosyal medyada hava durumu paylaşımları yapan Hava Forum son paylaşımında İstanbul'da yağış radarını paylaşarak, "İstanbul radarı efsane... Son yılların en iyi kesintisiz yağışını alıyoruz. Pazartesi trafiğini kilitledi ama olsun. Yazın banyoda susuz köpüklü kalmaktan iyidir. Kesintisiz devam mı? Devam, akşama kadar Karadeniz MTV (Moisture Transport Vector) desteği süper..." ifadelerine yer verdi.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı