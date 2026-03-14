Meteoroloji'den 24 ilde kar uyarısı! 5 kente çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kar yağışı beklenen 24 il arasında, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Batman ve Siirt yer alıyor.
Kuvvetli kar yağışının beklendiği 5 kent ise Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari olarak açıklandı.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın enellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum