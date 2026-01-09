HABER

Meteoroloji'den 27 kentte 'sarı' kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, sağanak, fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunu yayımladı. Daha önce yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinde hava hissedilir derecede azaldı. MGM, kuvvetli fırtına, kar ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi. Pazartesi ve salı günü ise megakent İstanbul da dahil birçok ilde kar yağacak.

Meteoroloji'den 27 kentte 'sarı' kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, sağanak, fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımada aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

27 İLE 'SARI' KODLU UYARI

27 İLE 'SARI' KODLU UYARI

MGM, 27 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Haritanın sağ tarafı neredeyse tamamen sarıya döndü.

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için fırtına ile kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili olmaya başladı
21 ilde organize suç örgütüne operasyon: 96 şüpheli yakalandı

