HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak yağmur uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kurban Bayram'ına az bir zaman kala bayramda havanın nasıl olacağı da merak konusu oldu. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak yağmur uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kurban Bayramı arefesinde sıcaklıklar batıda 37 dereceleri bulacak.

0612buyuk (3)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1218buyuk (4)

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

1824buyuk (3)

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

0006buyuk (3)

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

uzunvade (1)

Kurban Bayramı arefesinde sıcaklıkların zirveyi görmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü yani 6 Haziran Cuma, İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35, Antalya 33, Diyarbakır 35, Trabzon 22 ve Erzurum 24 derece olacak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

0 (36)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü yine İstanbul'da!Dünyanın gözü yine İstanbul'da!
İstanbul'un lüks semtinde bir kadın iki kadını acımasızca yumrukladı!İstanbul'un lüks semtinde bir kadın iki kadını acımasızca yumrukladı!

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı hava durumu meteoroloji bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'de kriz sürüyor! Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket

İzmir'de kriz sürüyor! Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.