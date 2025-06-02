Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak yağmur uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kurban Bayramı arefesinde sıcaklıklar batıda 37 dereceleri bulacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı arefesinde sıcaklıkların zirveyi görmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü yani 6 Haziran Cuma, İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35, Antalya 33, Diyarbakır 35, Trabzon 22 ve Erzurum 24 derece olacak.