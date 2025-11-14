HABER

Meteoroloji'den 6 ilde 'sarı kodlu' alarm! Pazar günü 8 kente kar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı. Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan 5 günlük hava tahmin raporunda, pazar günü için 8 ile hafif kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 6 ilde 'sarı kodlu' alarm! Pazar günü 8 kente kar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜ 8 İLDE KAR YAĞACAK

MGM'nin kar uyarısında 16 Kasım Pazar günü itibarıyla kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:

  • Erzurum
  • Muş
  • Bitlis
  • Ardahan
  • Kars
  • Ağrı
  • Van
  • Hakkari

6 İLDE 'SARI KODLU' ALARM

MGM, gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağması beklenen 6 il için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.

Uyarıda bulunulan iller arasında Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Kayseri ve Sivas yer aldı.

17 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

18 KASIM SALI HAVA DURUMU

19 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

SİVAS VE BOLU'DA KAR YAĞIŞI

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'nun yükseklerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

