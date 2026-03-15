Meteoroloji'den bayram alarmı! Tüm Türkiye'de durum aynı: Harita o renge boyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay'da yer yer 90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Bitlis, Muş, VanHakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay'da yer yer 90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HAVA NASIL?

Meteoroloji verilerine göre, arife günü ve bayramın birinci ve ikinci günü için harita harita değişti. 81 ilde bayramın ilk günü sağanak, kar, karla karışık yağmur bekleniyor.