Meteoroloji'den beklenen haber: Önce artacak sonra azalacak! Aşırı sıcakların biteceği tarih açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava sıcaklığı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sıcakların artacağı belirtildi. Öte yandan vatandaşların merakla beklediği hava sıcaklıklarının azalacağı tarih de belli oldu.

HAVA SICAKLIKLARI BİR KEZ DAHA ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Hava sıcaklıkları artacak' başlığı ile uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz-02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde tahmin edilmektedir:

Ankara 40

İstanbul 35

İzmir 40

Konya 40

Edirne 40

Bursa 39

Aydın 43

Muğla 41

Antalya 38

Adana 38

Çankırı 42

Kayseri 40

Sivas 40

Malatya 43

Bayburt 36

Erzurum 34

Diyarbakır 45

Şanlıurfa 45

Çorum 41"

METEOROLOJİ'DEN MÜJDELİ HABER!

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önce yükseleceğini daha sonra ise azalacağını belirten Meteoroloji, açıklamasında 'Sıcaklar ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt vermiş oldu.

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor."

BU SAATLERE DİKKAT

Aşırı sıcaklarda saat 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Meteoroloji, "Mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günü en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.