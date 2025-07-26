Meteoroloji'den beklenen haber: Önce artacak sonra azalacak! Aşırı sıcakların biteceği tarih açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava sıcaklığı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sıcakların artacağı belirtildi. Öte yandan vatandaşların merakla beklediği hava sıcaklıklarının azalacağı tarih de belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Hava sıcaklıkları artacak' başlığı ile uyarıda bulundu.
Hava sıcaklığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz-02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde tahmin edilmektedir:
Ankara 40
İstanbul 35
İzmir 40
Konya 40
Edirne 40
Bursa 39
Aydın 43
Muğla 41
Antalya 38
Adana 38
Çankırı 42
Kayseri 40
Sivas 40
Malatya 43
Bayburt 36
Erzurum 34
Diyarbakır 45
Şanlıurfa 45
Çorum 41"
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önce yükseleceğini daha sonra ise azalacağını belirten Meteoroloji, açıklamasında 'Sıcaklar ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt vermiş oldu.
Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor."
Aşırı sıcaklarda saat 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Meteoroloji, "Mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günü en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
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