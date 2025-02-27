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Meteoroloji'den bir il için çığ uyarısı! Tarih verildi

27.02.2025 16:26
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7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri için çığ uyarısı yapıldı. Uyarıda 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Kayseri’nin yüksek ve dik yamaçlı yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji'den bir il için çığ uyarısı! Tarih verildi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Kayseri çevrelerinde yer yer yüksek kar örtüsü oluşmuştur. İl genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. İlin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Çığ
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