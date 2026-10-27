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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Bayburt ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esebileceğini belirterek; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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