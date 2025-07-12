Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı: Dikkat! 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu hava durumu raporunu paylaştı. Hava durumu tahminlerinde sıcaklık uyarısı yapıldı. Bazı kentlerde termometrelerin 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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44 DERECE SICAKLIK UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirtirken sadece orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini ifade etti.

Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekliyoruz. İlçe merkezlerinde birkaç derece daha yüksek olabilir.

Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini söyledi.