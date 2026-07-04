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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod! AKOM ve Valilik de uyardı

AKOM, Valilik ve Meteoroloji art arda uyardı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve küçük çaplı dolu yağışı beklenirken 7 ilçe için kritik uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod! AKOM ve Valilik de uyardı

Hava durumu bugünden itibaren aniden değişecek. AKOM, Valilik ve Meteoroloji art arda uyardı. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakla birlikte yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar beklenirken 7 ilçe için dikkat çağrısı yapıldı.

Sıcak hava dalgasının etkisinde olan Türkiye'de hava tersine dönüyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SICAKLIKLAR 5-7 DERECE DÜŞECEK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçecek.

Geçen günler hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 27 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji den İstanbul için sarı kod! AKOM ve Valilik de uyardı 1

VALİLİKTEN 7 İLÇEYE UYARI

İstanbul Valiliği de bugün beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

AKOM, hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıkladı.

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla hissedilir derecede düşüş göstereceği ifade edildi.

Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bugün saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sisteminin saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava şartlarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji den İstanbul için sarı kod! AKOM ve Valilik de uyardı 2

KARADENİZ KIYILARINDA DENİZ YASAĞI

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirmişti.

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hava durumu meteoroloji İstanbul İstanbul Valiliği AKOM
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